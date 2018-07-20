تركيا ترفض ترحيل أسترالي متهم بالإرهاب تطالب به بلاده

قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب يوم الجمعة إن محكمة تركية رفضت طلبا بترحيل رجل استرالي يعتقد أنه من أبرز المسؤولين عن تجنيد مقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية وذلك في انتكاسة لجهود كانبيرا الرامية إلى محاكمته في استراليا.

وجرى الربط بين نيل براكاش المولود في ملبورن ومخططات لهجمات في استراليا كما ظهر في عدد من لقطات الفيديو والمجلات التابعة للتنظيم المتشدد. وتقول استراليا إنه قام بتجنيد رجال ونساء وأطفال من استراليا وشجع على أنشطة التشدد.