قالت القوات المسلحة المصرية إن طائرة مدنية أوكرانية الجنسية من طراز إنتونوف 26 هبطت بشكل اضطراري بالقرب من مطار العلمين المدني في محافظة مطروح في غرب مدينة الإسكندرية. وأضاف بيان القوات الملسحة المصرية ان الطائرة هبطت إثر حدوث عطل فني بمحركاتها.
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هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية بالقرب من مطار العلمين في مصر
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هبوط اضطراري لطائرة أوكرانية بالقرب من مطار العلمين في مصر
وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، فى بيان عبر الصفحة الرسمية للقوات العسكرية المسلحة المصرية على فيسبوك أن الطائرة كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان وعند دخولها المجال الجوي المصري تم متابعتها إلى أن هبطت اضطراريا.
وتبع البيان قائلا إن السلطات المصرية قررت ارسال عناصر من القوات المسلحة إلى مكان هبو ط الطائرة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 6 أشخاص.