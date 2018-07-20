شوهد القرويون السوريون يوم الجمعة (20 تموز يوليو)، وهم يغادرون منازلهم المتاخمة تماماً للحدود مع مرتفعات الجولان المحتلة، حيث ناشدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة جميع الأطراف، توفير ممر آمن لـ 140 ألفاً مدني نزحوا بسبب القتال في الجنوب الغربي. حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدات والمأوى.
الأمم المتحدة تطلب توفير ممر آمن لـ140 ألف نازح سوري
الأمم المتحدة تطلب توفير ممر آمن لـ140 ألف نازح سوري
وقالت المفوضية إنها على استعداد لأن تناقش مع سوريا وروسيا خطتهما لإقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين، لكنها شددت على ضرورة أن تكون هذه العودة آمنة وطوعية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش خلال إفادة صحفية في جنيف إن نحو 13 ألف لاجئ سوري في دول مجاورة عادوا لديارهم في النصف الأول من عام 2018 بالإضافة إلى 750 ألف نازح داخلياً.
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ومن المقرر أن يبدأ المسلحون السوريون عملية اجلاء المنطقة الحدودية لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، في أقصى الجنوب الغربي من البلاد، متجهين الى المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في الشمال الغربي، بموجب اتفاق "استسلام" سيعيد سيطرة النظام السوري على الحدود، بدعم عسكري كبير من القوات الروسية.