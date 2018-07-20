تعرف على أضرار الرسوم التي يهدد ترامب بفرضها على السيارات الأوروبية

تتخوف القطاعات الاقتصادية والصناعية في أوروبا، على وجه الخصوص في ألمانيا، من أن ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
فقد أبلغ رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه) التلفزيون الألماني الجمعة بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة ستخصم نحو ستة مليارات يورو من الناتج الاقتصادي للبلاد.
وتعرض ترامب لهجوم يوم الخميس بسبب نيته فرض رسوم نسبتها 25 بالمئة على السيارات المستوردة وقطع الغيارات، وهي رسوم قد تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات والإضرار بمبيعات القطاع والوظائف فيه.
وقال إيريك شفيتزر على تلفزيون (زد.دي.إف) إنه يأخذ تهديدات ترامب "بجدية كبيرة" مضيفا أن مثل تلك الرسوم ستكون "ضد القانون الدولي".
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وأشار إلى أن الرسوم لن تؤدي فحسب لفقد وظائف في ألمانيا وأوروبا، وإنما ستلحق الضرر أيضا بالوظائف والاستثمارات في الولايات المتحدة. ويحذر مراقبون من أن تعود هذه الرسوم إذا فرضت بالفائدة على الاقتصاد الصيني.
الصحافي ريك جونسون المتخصص في مجال السيارات يقول:"هذا أشبه بدفع وتسريع مركز الصناعة من الولايات المتحدة ونقله إلى الصين. وستصبح الصين أكثر أهمية مما هي عليه الآن إذا تم هذا الأمر".
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل علقت الجمعة أيضا على هذه الموضوع وقالت إنها تعتقد أن هذه الرسوم الجمركية ستمثل مخالفة لقواعد منظمة التجارة الألمانية وتهدد رخاء الكثير من الناس. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إجراءات مضادة لكنها ستكون الحل الأسوأ.
وأبلغت ميركل مؤتمرا صحفيا قائلة "نرى أن هذه الرسوم المحتملة ليست فقط انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولكن أيضا تهديدا حقيقيا لرخاء الكثيرين في العالم".