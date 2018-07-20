تعرف على أضرار الرسوم التي يهدد ترامب بفرضها على السيارات الأوروبية

تتخوف القطاعات الاقتصادية والصناعية في أوروبا، على وجه الخصوص في ألمانيا، من أن ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

فقد أبلغ رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه) التلفزيون الألماني الجمعة بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة ستخصم نحو ستة مليارات يورو من الناتج الاقتصادي للبلاد.