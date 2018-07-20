شاهد: جزائريون يتطوعون 67 دقيقة لتنظيف شاطئ إحياء لذكرى مانديلا

أحيا عشرات المتطوعين في الجزائر الذكرى المئوية لمولد الزعيم الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا الراحل نلسون مانديلا بتخصيص 67 دقيقة من وقتهم في تنظيف شاطئ عام في العاصمة الجزائرية أو قراءة كتب لأطفال في مستشفى أو زيارة دور للمسنين.

وتحث مؤسسة مانديلا الناس في أنحاء العالم، في ذكرى عيد ميلاده كل عام، على تخصيص ساعة وسبع دقائق من وقتهم لمساعدة الآخرين.