ألقت الشرطة التركية القبض على أرملة أبو عمر الشيشاني، أحد القادة البارزين السابقين في تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك خلال عملية لمكافحة الإرهاب في إسطنبول نفذت الشهر الجاري.
تركيا تلقي القبض على أرملة "وزير الحرب" السابق في داعش
تركيا تلقي القبض على أرملة "وزير الحرب" السابق في داعش
وكان أبو عمر الشيشاني الجورجي الأصل والذي قتل قبل نحو عامين، يوصف بأنه "وزير حرب" الدولة الإسلامية وأحد المستشارين المقربين من زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مقتل الشيشاني في يوليو/ تموز من العام 2016 أثناء اشتباكات في مدينة الشرقاط جنوبي الموصل في العراق.
وقالت الشرطة التركية في بيان إنها ألقت القبض على الزوجة ضمن خمسة أشخاص اعتقلتهم في مداهمات متزامنة في إسطنبول ليلة الرابع من يوليو تموز استهدفت أشخاصا يعتقد أن لهم صلات بمناطق صراع ويسعون لتنفيذ هجمات. وذكرت الشرطة أنها اكتشفت أن المرأة هي أرملة الشيشاني عقب استجوابها لعدة أيام بعدما تبين أن جواز سفرها مزيف.
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وأشارت الشرطة إلى أن محكمة في إسطنبول أصدرت أمرا رسميا باحتجازها يوم 17 يوليو تموز وأضافت أن لديها ابنين من الشيشاني لكن مكانهما غير معلوم.
وولد الشيشاني في جورجيا عام 1986 عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي وحارب في صفوف المقاتلين الشيشان ضد الجيش الروسي. وقال مسؤولون أمريكيون إنه انضم لجيش جورجيا عام 2006 بعد استقلالها وشارك في حربها القصيرة مع موسكو بعد عامين قبل أن يجري تسريحه لأسباب طبية.
وألقي القبض عليه في 2010 لحيازة أسلحة وقضى أكثر من عام في السجن قبل أن يغادر جورجيا عام 2012 إلى إسطنبول ثم إلى سوريا. وفي عام 2013 قرر الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية وبايع البغدادي. وقبل مقتله كان ضمن أهم المتشددين المطلوبين بموجب برنامج أمريكي رصد ما يصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تساعد في التخلص منه.