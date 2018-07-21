فيديو: القبض على هولنديَين في أكبر عملية تهريب مخدرات ببريطانيا

يواجه مواطنان هولنديان تهمة تهريب المخدرات، بعد أن ألقت الشرطة البريطانية القبض عليهما إثر مداهمتها يختا في كورنوول.
وبحسب الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة فإنه من الصعب تحديد كمية المخدرات التي تمت مصادرتها، لكنها وصفتها بأنها احدى أكبر الكميات المصادرة للفئة ( أ ) من المخدرات في بريطانيا، وألمحت إلى أن قيمتها السوقية تساوي الملايين.
آندرو كوين رئيس التحقيقات الإقليمي في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة قال:"من الواضح أن الاشخاص الذين شاركوا في استيراد كميات كبيرة من العقاقير الخاضعة للمراقبة هم مجرمون منظمون، ونحن نسعى لاستهدافهم، وايقاف تهريبهم للمخدرات".
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وقد داهمت الشرطة اليخت فور وصوله إلى الميناء في نيولين هاربور، حيث تم إقفاله لساعات عدة بسبب الحملة الأمنية.