ألماني من أصل إيراني مشتبه به بتنفيذ اعتداء الحافلة في لوبك

قالت الشرطة وممثلون للادعاء في ألمانيا يوم السبت إن محكمة ألمانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق ألماني من أصل إيراني يشتبه في أنه منفذ هجوم بسكين في حافلة في مدينة لوبك شمال البلاد ولكن ليس هناك ما يدل على أن الهجوم كان إرهابيا.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 34 عاما أصاب عشرة أشخاص في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة 20 يوليو / تموز لكن لم يكن هناك ما يدل على أنه متطرف أو لديه دافع إرهابي.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إنهم طلبوا إصدار مذكرة الاعتقال للرجل للاشتباه في أنه متهم بالشروع في القتل وإلحاق أذى جسدي وإشعال حريق. كما صدر أمر بإبقائه قيد الاحتجاز.