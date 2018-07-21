مراهق وصديقته يقتلان والديها ليتمكنا من العيش سويا!

اعتقلت الشرطة في مقاطعة لينكولين بأوكلاهوما مراهقا وصديقته للاشتباه بإرتكابهما جريمة قتل والدي الفتاة.
ووُجهت التهمة للفتاة البالغة من العمر 15 عاما، وصديقها زكاري سليغار (18 عاما) للتخطيط لقتل والديها، ليتمكنا من العيش سويا، بعد أن رفض الأهل الفكرة.
وخطط الشاب وحبيبته لقتل والديها بعد أن رفضت الأم أن تسمح لها بترك المنزل والعيش معه، ليقدما على فعلتهما ليلة الخميس 19 يوليو / تموز، أثناء نوم الأبوين، حيث حضر سليغار إلى المنزل ومعه سلاح، كما حملت صديقته السلاح أيضا.
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تشارلي دوغيتري رئيس المقاطعة قال:"دخل الشاب إلى غرفة النوم أطلق النار على الأب في المرة الأولى وأصابه من الطلقة الأولى، ومن ثم أطلق النار على الأم وأصابها في رأسها".