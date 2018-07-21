أعلنت السلطات السعودية، إغلاق أحد أسواق الطيور بالعاصمة الرياض، بعد ظهور مرض أنفلونزا الطيور بالسوق.
إنفلونزا الطيور مجدداً في السعودية.. وإغلاق سوق العزيزة في الرياض
إنفلونزا الطيور مجدداً في السعودية.. وإغلاق سوق العزيزة في الرياض
وذكرت أمانة منطقة الرياض، أنها قامت بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والجهات ذات العلاقة، بتطبيق خطة الطوارئ لمكافحة مرض انفلونزا الطيور، واغلاق سوق العزيزية، بعد ظهور حالات ايجابية لمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة.
بدورها قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن عمليات الكشف والفحص النشط لأسواق وتجمعات بيع الطيور في المملكة، كشفت عن إصابة واحدة في بفيروس انفلونزا الطيور من نوع H5N8 في سوق العزيزية للطيور بالرياض.
إغلاق السوق والتخلص من الطيور
وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الله أبا الخيل إن الوزارة فور اكتشاف حالة إصابة بين البط الذي يعتبر من الطيور الحاضنة للمرض، ولا تبدو عليه أعراض الإصابة، بادر فرعها في العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية وأمانة منطقة الرياض، ومديرية الشؤون الصحية، ووزارة المالية في تطبيق خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومنع حركة الطيور في محيط السوق، بالإضافة إلى إغلاقه تماماً، والتخلص الآمن من الطيور.
وأكد أبا الخيل أن الوزارة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة قد نجحت خلال الفترة الماضية في إيقاف انتشار المرض الذي لم يثبت انتقاله إلى البشر، إضافة إلى ضبط حركة نقل الطيور والتشديد على مشروعات الطيور بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، والتخلص الآمن من الطيور في المناطق المصابة، مشيراً إلى أن آخر إصابة مسجلة كانت بتاريخ ١٧ نيسان إبريل ٢٠١٨.
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منع الاقتراب من السوق
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الطيور ومن له علاقة بمشاريع الدواجن لعدم الذهاب إلى سوق العزيزية، خلال هذه الفترة حتى انتهاء عمليات التطهير للموقع، حماية لطيورهم من انتقال المرض إليها، الذي يعتبر من الامراض التنفسية سريعة الانتشار بين الطيور.
يشار إلى أن مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8)، ظهر في السعودية أواخر عام 2017، بعد نفوق عدد من الطيور بسوق العزيزية.
وتسجل بين الحين والآخر اكتشافات لظهور هذا النوع من الأمراض شديدة العدوى، وتلجأ السلطات في البلدان المعنية بإغلاق المكان احترازياً وإعدام كامل أعداد الطيور المصابة.