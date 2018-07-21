"طبيب المؤخرات" في قبضة الشرطة

اعتقلت الشرطة البرازيلية طبيب التجميل دينيس سيزار باروس فورتادو بعد هروبه لتسببه بوفاة مريضة السبت 14 يوليو / تموز.
فورتادو تسبب بوفاة ليليان كاليكستو بعد أن حقنها بغية تكبير "مؤخرتها"، في منزله في ريو دي جانيرو، وقد تم إيقافه يوم الخميس الماضي نتيجة وفاتها.
دينيس فورتادو، والمعروف أيضا بـ "الدكتور بوم بوم"، تندرا على ما برع فيه من عمليات التكبير، أنكر في مؤتمر صحفي أن يكون قد ارتكب خطأ تسبب بوفاة ليليان مديرة البنك، وقال:"أعتبر نفسي بريئا، أنتم تسألونني إذا ما كنت بريئا أم مذنبا، لكن هنالك كلمة أخرى يجب قولها، فهنالك أخطاء أو حوادث، تحصل مع المرضى، نتيجة حقائق مختلفة، بالإضافة إلى الحقائق الطبية".
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
من هو ألكسندر بينالا الحارس الشخصي لماكرون الذي أبرح متظاهرا ضربا ؟
أمريكا تدعو بيونغ يانغ للوفاء بتعهدها بالتخلي عن النووي
ترامب يكشف حقيقة تسجيل محادثة سرية جمعته مع محاميه بشأن دفع أموال لعارضة بمجلة إباحية
الدكتور "المؤخرات"، كما يلقبونه، كان قد اختفى بعد وفاة ليليان في المستشفى، حيث أصدر قاضي أمرا بإيقافه، بينما نفت الشرطة أن تكون قد حددت سببا للوفاة.