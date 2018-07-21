التغير المناخي يساهم في تطوير صناعة النبيذ البلجيكي!

يحظى النبيذ البلجيكي بسمعة جيدة بشكل متزايد في الأسواق العالمية. ويعزي المتخصصون التحسن الملحوظ للنبيذ البلجيكي، على الصعيدين الكمي والنوعي، إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض. وتؤكد الأرقامُ المسجلة هذه الفرضية، فقد ارتفع عدد صانعي النبيذ من 117 مصنّع في العام 2016 إلى 128 مصنّع في العام 2017. وترافق ذلك مع انتاج بلغ أقل بقليل من مليون ليتر من النبيذ (946960 ليتر على وجه الدقة) في العام المنصرم.

جون كوليس، موزع نبيذ ومشروبات روحية بلجيكي قال لكاميرا يورونيوز: "قبل خمس سنوات كان لدينا حوالي 80 هكتارًا من الكروم في بلجيكا بأكملها، والآن أصبحت 350 هكتارًا. أي أننا تمكنا من زيادة المساحة خمسة أضعاف، وكذلك الإنتاج. إننا نرى أن كل شيء يتقدم خلال السنوات الخمس الأخيرة".