شاهد: إثيوبي يلتقي أسرته في إريتريا بعد 18 سنة من الفراق

بعد فراق دام 18 عاما، فاجأ صحفي إثيوبي زوجته وابنتيه الخميس 19 يوليو / تموز بلقائهم في أسمرة بإرتيريا.

الفراق حصل منذ سنوات طويلة، فعندما بدأت الحرب بين إثيوبيا وإرتيريا في العام 1998، وتم إبعاد رعايا الدولة الأخرى، اعتقد عندها آديسالم هادجو بأن جوازه الإثيوبي سيحمي زوجته الإريترية، لكن وبعد سنتتين من الصراع، اختفت زوجته نيتسلال آبرها بطريقة غامضة، مع ابنتيها، ليبدأ الزوج برحلة بحث جنونية.

بعد أيام من الاختفاء، تسلم رسالة من زوجته عبر أحد الجيران، تبلغه فيها بأنها عادت إلى بلدها مع ابنتيهما، اللتان كانتا في عمر المراهقة حينها.