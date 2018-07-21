حارس ماكرون المطرود يلغي زفافه بعد اتهامات بالتعدي على متظاهر

في تطور جديد في قضية مرافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد ألغى الكسندر بينالا زفافه الذي كان سيجري السبت 21 يوليو / تموز، في بلدية إيسي لي مولينوز، الاحتفال كان سيجمع أكثر من خمسين شخصا على الساعة الحادية عشر صباحا.

وكان يفترض أن تشمل قائمة المدعويين بعض المقربين من الرئاسة لكن الرئيس ماكرون وزوجته ليسا من بينهم.