فيديو: موجة حر تضرب أوروبا وتؤدي إلى حرائق في السويد

أدت درجات الحرارة المرتفعة هذا الصيف إلى حدوث موجات من الحرائق في دول عدة، حيث تشهد السويد حرائق غابات هي الأخطر من نوعها منذ عقود.
فقد شهدت السويد طقسا جافا منذ مايو / أيار الماضي وحتى الشهر الحالي، وهي الموجة الأشد حرارة منذ القرن التاسع عشر عندما تم البدء بتسجيل درجات الحرارة.
ويسعى رجال الإطفاء إلى اخماد الحرائق التي أضرت بأكثر من عشرين ألف هكتارا من الغابات في البلاد، وتساعد طائرتا إطفاء إيطالية ومروحية نرويجية في عملية مكافحة النيران.
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من ناحية أخرى فقد سجلت بريطانيا مناخا هو الأكثر جفافا منذ 50 عاما، خلال النصف الأول من فصل الصيف هذا، وقد سبب نقص الأمطار جفاف الكثير من الحقول والحدائق العامة، ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية في المملكة فقد انخفض مستوى سقوط الأمطار إلى 47 مم في أنحاء البلاد حتى هذا الصيف.