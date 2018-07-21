شاهد: قتله لخلاف على موقف للمعاقين!

نشر محققون مقطع فيديو لمشاجرة حصلت لخلاف على موقف للسيارات مخصص للمعاقين، انتهى بإطلاق نار، في مقاطعة بينيلاس بالولايات المتحدة الأمريكية.
الحادثة حصلت يوم الخميس 19 يوليو / تموز، حينما رأى مايكل دريجكا أمرا لم يعجبه في مواقف أحد المتاجر، وبدأ بتأنيب المتسببة، حيث كانت قد ركنت احدى السيدات سياراتها في موقف مخصص للمعاقين، وأمرها بالتحرك، وبحسب علي سالوس مدير المتجر فإنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها دريجكا على هذا التصرف، فقد رآه سابقا يصرخ ببعض الزبائن لاستخدامهم هذا الموقف.
ريتشارد كيلي سائق شاحنة أيضا تعرض لهذا الموقف، حيث أوضح أنه أمره بتحريك شاحنته من المكان الذي أوقفها فيه، وهو مكان مخصص للمعاقين، بحسب ما جاء في موقع " wfla.com"
إلا أن المواجهة الأخيرة لمايكل دريجكا مع مخالف آخر تحولت إلى جريمة قتل، فأثناء تأنيبه للمرأة التي في السيارة خرج صديقها ماركس ماغلاكتون (28 عاما)، ودفعه وأطاحه أرضا، لكن ردة فعل دريكا كانت أكثر من المفترض، حيث أخرج مسدسه وأطلق النار على ماغلاكتون.
وبحسب ما ذكره موقع " wfla.com "، فإن بوب غوالتيري مدير شرطة مقاطعة بينيلاس أكد أنه لم يوجه تهمة القتل لدريجكا، كونه قد يكون شعر بالخطر وبأنه بحاجة للدفاع عن نفسه.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
من هو ألكسندر بينالا الحارس الشخصي لماكرون الذي أبرح متظاهرا ضربا ؟
نجمة البوب تيلور سويفت ستلعب أكبر أدوارها السينمائية
أمريكا تدعو بيونغ يانغ للوفاء بتعهدها بالتخلي عن النووي
أما روجر فوترمان، وهو محامي دفاع ذو خبرة بقضايا جرائم القتل قال:"لا يمكنك أن تطلق النار على أحدهم لمجرد أنه قد دفعك وسقطت أرضا، يمكنك أن تدافع عن نفسك حقا وأنت في حالة خوف، وقتها فقط يمكنك أن تستخدم القوة المميتة ضد قوة مماثلة، لكن في هذه الحالة لا أعتقد أن من حقه أن يفعل ما فعله".
مدير الشرطة غوالتيري أكد بدوره أن دريجكا كان قد أُسقط ارضا، وبغض النظر عما حصل، فإن شعورا بالخوف قد خالجه، وهو ما دفعه للقيام بفعلته.
أما فوترمان فقد أكد أنه في حال وصلت القضية إلى المحكمة، فمن المستحيل أن يقنع دريجكا هيئة المحلفين بأنه كان على حق في قتل الرجل.