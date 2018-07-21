قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في ساعة متأخرة من ليلة السبت إن إسرائيل وحماس اتفقتا على إعادة التهدئة في قطاع غزة.
إتفاق على إعادة التهدئة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل
إتفاق على إعادة التهدئة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل
وقال برهوم لرويترز " بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية".
وتأتي هذه الهدنة بعد أن قتل مسلحون فلسطينيون الجمعة جنديا إسرائيليا على حدود غزة وردالجيش الإسرائيلي بعشرات الهجمات على غزة أسفرت عن سقوط أربعة قتلى فلسطينيين من بينهم ثلاثة من مقاتلي حماس.
واعلن مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة أن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين في قطاع غزة الجمعة وفيما اكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق نار.
وقال الجيش إن طائراته ودباباته أصابت ثمانية مواقع لحماس في غزة بعد أن تعرضت قواته لإطلاق نار كما ألقيت عليها عبوات متفجرة بمحاذاة الحدود. وتعرضت غزة لمزيد من الضربات الجوية مع حلول الليل فيما وصفه الجيش "بهجوم واسع النطاق على حماس".
من جهتها تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء أجراه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الوزراء والقادة العسكريين حول التصعيد العسكري خلال الاحتجاجات التي تنظم منذ وقت طويل على الحدود بين غزة وإسرائيل.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
قانون الدولة اليهودية في إسرائيل يثير قلق الاتحاد الأوروبي
مقتل عضو من حركة حماس إثر ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة
الكنيست الإسرائيلي يمنع جماعات حقوقية يسارية من دخول المدارس
وقالت حماس إن ثلاثة من القتلى من أعضائها. وقال سكان ومسعفون إن القتيل الرابع مدني. وأصيب 120 فلسطينيا على الأقل.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة تحدت حماس الدعوات الإسرائيلية لوقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع في الوقت الذي هدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي بإصدار أمر بهجوم عسكري لوقفها.
ودمرت حرائق ناجمة عن البالونات المملوءة بغاز الهيليوم وطائرات ورقية تحمل مواد حارقة أطلقها فلسطينيون من غزة إلى إسرائيل مساحات من الأراضي الزراعية خلال الشهور القليلة الماضية.
وأصبح هذا شائعا خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تنظم منذ شهور على حدود غزة تحت اسم "مسيرة العودة الكبرى" والتي قتل فيها أكثر من 140 فلسطينيا بأيدي قوات إسرائيلية.