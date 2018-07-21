خامنئي يؤيد تهديد روحاني بوقف صادرات النفط الخليجية

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت 21 يوليو / تموز أن خامنئي يدعم اقتراح الرئيس حسن روحاني بأن تمنع إيران صادرات النفط الخليجية إذا تم إيقاف صادرات النفط الإيرانية وقال إن التفاوض مع الولايات المتحدة سيكون "خطأ واضحا".

جاء تهديد روحاني الواضح الشهر الجاري بعرقلة شحنات النفط من البلدان المجاورة ردا على عقوبات أمريكية وشيكة ومحاولات واشنطن إجبار جميع البلدان على وقف شراء النفط الإيراني.