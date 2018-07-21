ترامب يكشف حقيقة تسجيل محادثة جمعته مع محاميه بشأن دفع أموال لعارضة بمجلة إباحية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قيام أي محامي بتسجيل محادثات أحد موكليه سرا "ربما يكون غير قانوني" وذلك بعد يوم من تقارير أفادت بأن محاميا سابقا لترامب سجل محادثات لهما وهما يناقشان شراء حقوق ملكية حديث امرأة عن علاقة جمعتها بترامب.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "لا يمكن تصور أن تقتحم الحكومة مكتب محام (في ساعة مبكرة من الصباح)... إنه أمر لم نسمع به من قبل تقريبا" في إشارة محتملة إلى مداهمة مكتب التحقيقات الاتحادي لمكتب محامي ترامب السابق مايكل كوهين في أبريل نيسان.

وأضاف ترامب "وما لا يمكن تصوره أكثر هو أن يسجل محامي لموكله... إنه أمر لم نسمع به من قبل على الإطلاق وربما يكون غير قانوني. الجيد في الأمر هو أن رئيسكم المفضل لم يرتكب أي خطأ!"

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت يوم الجمعة إن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة طويلة سجل له سراً محادثة قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 ناقش فيها دفع مبالغ مالية لعارضة سابقة لمجلة بلاي بوي الإباحية تقول إنها كانت على علاقة بترامب.

وقالت الصحيفة نقلا عن محامين ومصادر مطلعة على التسجيل إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ضبط التسجيل هذا العام خلال مداهمة لمكتب كوهين.

وقال مصدر مطلع على التحقيق مع كوهين لرويترز إن ممثلي الادعاء الاتحاديين في نيويورك يحققون معه بسبب الاشتباه في احتيال مصرفي وضريبي ومخالفة محتملة لقانون الحملات الانتخابية فيما يتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز إضافة لأمور أخرى متعلقة بحملة ترامب الانتخابية.

وضبط مكتب التحقيقات الاتحادي وثائق وملفات في إطار التحقيق الذي جاء إثر إحالة من مكتب المحقق الخاص روبرت مولر الذي ينظر في أمر تنسيق محتمل بين مساعدين في حملة ترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية في 2016.

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ويثير وجود مثل هذا التسجيل المزيد من التساؤلات حول الأساليب التي استخدمها ترامب لإخفاء أسرار أعماله وحياته الخاصة فيما كان يسعى لشغل منصب عام.

ولم يرد ممثلون عن كوهين ولا عن محامي ترامب رودي جولياني على طلبات من رويترز للتعليق.

وقال جولياني للتايمز إن ترامب ناقش دفع المبالغ المالية مع كوهين في التسجيل لكن تلك المبالغ لم تدفع في النهاية وأضاف أن التسجيل مدته تقل عن دقيقتين ويوضح أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ.

وذكرت التايمز أن العارضة السابقة كارن مكدوغال قالت إنها بدأت علاقة بترامب دامت نحو عام في 2006 بعد فترة وجيزة من ولادة زوجته ميلانيا لابنهما بارون.

وقال البيت الأبيض إن ترامب ينفي علاقته بمكدوغال وينفي كذلك ممارسة الجنس مع ستورمي دانيالز.