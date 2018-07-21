ترامب يكشف حقيقة تسجيل محادثة سرية جمعته مع محاميه بشأن دفع أموال لعارضة بمجلة إباحية

أعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من غير المعقول تصديق ما نشرته وسائل إعلام أمريكية حول قيام محاميه السابق مايكل كوهين بتسجيل محادثة جمعتهما سرا قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 ناقش فيها دفع مبالغ مالية لعارضة سابقة لمجلة بلاي بوي الإباحية تقول إنها كانت على علاقة بترامب.

وغرد ترامب قائلا : "لا يمكن تصديق أن يقوم محامي بالتسجيل لعميله فهو أمر لم يسمع به احد وربما غير قانوني.. رئيسكم المفضل لم يرتكب أي خطأ."

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت يوم الجمعة إن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة طويلة سجل له سراً محادثة قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 ناقش فيها دفع مبالغ مالية لعارضة سابقة لمجلة بلاي بوي الإباحية تقول إنها كانت على علاقة بترامب.

وقالت الصحيفة نقلا عن محامين ومصادر مطلعة على التسجيل إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ضبط التسجيل هذا العام خلال مداهمة لمكتب كوهين.

وقال مصدر مطلع على التحقيق مع كوهين لرويترز إن ممثلي الادعاء الاتحاديين في نيويورك يحققون معه بسبب الاشتباه في احتيال مصرفي وضريبي ومخالفة محتملة لقانون الحملات الانتخابية فيما يتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز إضافة لأمور أخرى متعلقة بحملة ترامب الانتخابية.

وضبط مكتب التحقيقات الاتحادي وثائق وملفات في إطار التحقيق الذي جاء إثر إحالة من مكتب المحقق الخاص روبرت مولر الذي ينظر في أمر تنسيق محتمل بين مساعدين في حملة ترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية في 2016.

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ويثير وجود مثل هذا التسجيل المزيد من التساؤلات حول الأساليب التي استخدمها ترامب لإخفاء أسرار أعماله وحياته الخاصة فيما كان يسعى لشغل منصب عام.

ولم يرد ممثلون عن كوهين ولا عن محامي ترامب رودي جولياني على طلبات من رويترز للتعليق.

وقال جولياني للتايمز إن ترامب ناقش دفع المبالغ المالية مع كوهين في التسجيل لكن تلك المبالغ لم تدفع في النهاية وأضاف أن التسجيل مدته تقل عن دقيقتين ويوضح أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ.

وذكرت التايمز أن العارضة السابقة كارن مكدوغال قالت إنها بدأت علاقة بترامب دامت نحو عام في 2006 بعد فترة وجيزة من ولادة زوجته ميلانيا لابنهما بارون.

وقال البيت الأبيض إن ترامب ينفي علاقته بمكدوغال وينفي كذلك ممارسة الجنس مع ستورمي دانيالز.