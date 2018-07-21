لوكسمبورغ تتجه إلى السيارات الكهربائية لملاحقة الخارجين عن القانون

أعلنت الشرطة في لوكسمبورغ أنها اشترت سيارتي تيسلا كهربائية من أجل ملاحقة المجرمين الفارين أو الذين يتجاوزن السرعة بهدف الجمع بين السرعة المطلوبة في الملاحقة والتخفيف من انبعاثات الكربون .
ويأتي ذلك في إطار مبادرة أكبر للحصول على مركبات ذات انبعاثات منخفضة.
ويقول نائب قائد شرطة الطرق في لوكسمبورغ لوران لينتز إن عمر بطارية سيارة تيسلا يساوي ضعف العمر المطلوب للقيام بدوريات يومية.
وفي آب / أغسطس الماضي أعلنت حكومة لوكسمبورغ عن خطة لتحويل عشرة بالمئة من السيارات المملوكة للدولة إلى سيارات كهربائية.
اقرأ أيضاً:
مشروع أوربي لتعزيز اقتصادٍ خالٍ من الكربون
باريس تمنع سيارات البنزين والديزل اعتبارا من 2030
وقالت وزيرة البيئة كارول ديتشبورغ على هامش اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي إن نسبة أكثر من 64 بالمئة من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون تأتي من وسائل النقل ويجب تقليل أثرها للحد من الأضرار البيئية.
لوكسمبورغ هي واحدة من 200 دولة وقعت اتفاقية باريس للمناخ في العام 2015، والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة لأقل من درجتين.