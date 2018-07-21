منظمة خيرية تشتكي للشرطة الاسبانية منقذين ليبيين وسفينة شحن لعدم اغاثتهم مهاجرين في البحر

رفعت منظمة (بروآكتيفا أوبن آرمز) الخيرية شكوى للشرطة الإسبانية، تتضمن جريمة القتل الخطأ، بحق سفينة شحن لامتناعها عن مساعدة مهاجرين جرفهم التيار في قارب متهالك في البحر المتوسط.

وقال ربان سفينة الإنقاذ الخيرية التابعة للمؤسسة يوم السبت 21 يوليو / تموز إنه يعتزم أيضا رفع دعوى منفصلة بحق منقذين من خفر السواحل في ليبيا.

ورست سفينة إغاثة المهاجرين أوبن آرمز في إسبانيا يوم السبت وعلى متنها جثتين لامرأة وطفل في الرابعة من عمره إضافة إلى ناجية انتشلتها من حطام القارب قبالة ساحل ليبيا الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة الخيرية إن السفينة استغرقت أربعة أيام لتصل إلى ميناء بالما الإسباني بعد أن عثرت على المهاجرين وقد جرفهم التيار على بعد نحو 130 كيلومترا قبالة ساحل ليبيا بعد أن تخلى عنهم خفر السواحل الليبي.