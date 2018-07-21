أكثر من 40 مليون شخص حول العالم يعيش تحت "العبودية الحديثة"

قالت منظمة "ووك فري" في تقريرها السنوي حول "مؤشر العبودية في العالم" إن أكثر من 40 مليون شخص يعيشون تحت العبودية، ويعيش معظمهم في كوريا الشمالية والدول ذات الأنظمة السياسية المشابهة.

وجاء في التقرير الذي أعلنه ممثلو المنظمة في الأمم المتحدة أن أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة يعيشون في ظل "عبودية حديثة".

وتشمل العبودية الحديثة حسب التقرير أوجهاً عديدة كالزواج القسري والاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال. ووصفت المنظمة هذا النوع من العبودية "بالجرائم المخفية" التي تجتاز الحدود ولا تخضع لمحاكمات قضائية.