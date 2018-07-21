لقي مسلم مصرعه اليوم السبت بعدما انهال عليه بالضرب أشخاص اعتقدوا أنه يهرب أبقارا وذلك بعد 15 شهرا فقط من هجوم مماثل، مما يلقي الضوء على تنامي نفوذ جماعات متطرفة مؤيدة للهندوس.
هندوس يقتلون مسلما تقديسا للبقر
هندوس يقتلون مسلما تقديسا للبقر
ويقدس الكثير من الهندوس الأبقار لكن المسلمين الذين يشكلون أقلية في الهند يبتاعون الماشية سواء لذبحها بغرض الأكل أو للاستفادة من ألبانها.
وقالت شرطة ولاية راجاستان في شمال غرب البلاد إن ما بين خمسة وسبعة أشخاص أحاطوا بالرجل الذي أشارت له باسم (أكبر) بينما كان يسير ومعه بقرتان في قريته بولاية هاريانا القريبة، وأوسعوه ضربا مما أفضى لوفاته.
وقال شيام سينغ مسؤول الشرطة في منطقة ألوار لرويترز "نحقق في الحادث وسنمسك بالجناة قريبا".
وذكرت الشرطة أن المجني عليه (28 عاما) نقل إلى مستشفى قريب وهو في حالة سيئة لكنه كان قد لفظ أنفاسه.
وقال أنيل كومار بنيوال المسؤول بشرطة المنطقة في اتصال تليفوني أجرته رويترز "في الطريق، قال المجني عليه إن اسمه أكبر وإنه كان بصحبة صديق تمكن من الهرب".
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