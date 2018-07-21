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روسيا

مباحثات روسية قطرية حول صفقة محتملة لشراء أنظمة إس-400 الصاروخية

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مباحثات روسية قطرية حول صفقة محتملة لشراء أنظمة إس-400 الصاروخية

مباحثات روسية قطرية حول صفقة محتملة لشراء أنظمة إس-400 الصاروخية
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نقلت وكالة تاس للأنباء عن السفير الروسي لدى قطر قوله اليوم السبت إن روسيا وقطر تبحثان صفقة بيع محتملة لأنظمة إس-400 الصاروخية للدوحة.

كما أكد السفير تقارير إعلامية أفادت بأن قطر وروسيا وقعتا اتفاقا لإمداد الدوحة بأسلحة خفيفة مثل بنادق كلاشنيكوف وأسلحة مضادة للدبابات.

ونقلت الوكالة عن السفير نور محمد خولوف قوله "فيما يتعلق بالدفاع الجوي... أنظمة إس-400 وما شابه... هناك محادثات بهذا الشأن لكن ما من نتيجة ملموسة".

وقال خولوف لتاس أيضا إن وزير الطاقة القطري محمد السادة سيشارك في مؤتمر للطاقة في موسكو في أكتوبر تشرين الأول.

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