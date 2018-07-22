شاهد: ألفا سبّاح يقطعون مضيق البوسفور

تسابق أكثر من ألفي سبّاح الأحد 22 تموز / يوليو من آسيا إلى أوروبا في سباق البوسفور العابر للقارات، الذي يقام في مثل هذا اليوم من كل عام.
وقطع المشتركون البوسفور وهو الممر البحري في إسطنبول الذي يمثل حدودا تقليدية بين القسمين الآسيوي والأوروبي للمدينة التركية، والذي يبلغ عرضه حوالي 700 مترا في أضيق نقطة.
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وبحسب وسائل إعلام تركية فإن السباق هذا العام جذب متسابقين من أكثر من 50 دولة.