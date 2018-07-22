كوبا تسعى لبناء نظام اشتراكي بعيدا عن الشيوعية في مسودة الدستور

قال مسؤولون كوبيون كبار لأعضاء البرلمان مطلع الأسبوع إن مسودة الدستور الكوبي الجديد تُبقي على الحزب الشيوعي بوصفه القوة السياسية الرئيسية في البلاد ولكنها تنص على أن الهدف هو بناء اشتراكية وليس شيوعية مما يعكس تغير الزمن. وبدأت كوبا تغير دستورها الذي يعود للحقبة السوفيتية بدستور جديد يعكس وينفذ التغييرات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى جعل نظامها الاشتراكي القائم على حزب واحد قابلا للاستمرار.

وقال هوميرو أكوستا سكرتير مجلس الدولة للنواب السبت إن الدستور سيعترف على سبيل المثل بالملكية الخاصة وهو أمر ظل الحزب الشيوعي يصفه لفترة طويلة بأنه من بقايا الرأسمالية.