دمشق : إجلاء الخوذ البيضاء بمساعدة إسرائيل "عملية إجرامية"

أدانت الحكومة السورية إجلاء مئات من أفراد الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) الذين فروا من البلاد بمساعدة من إسرائيل إلى الأردن ووصفتها بأنها "عملية إجرامية" نفذتها "إسرائيل وأدواتها".
وفر أفراد الخوذ البيضاء وأسرهم من سوريا إلى هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل قبل أن يصلوا للأردن. وقالت إسرائيل إنها ساعدت في عملية الإجلاء استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء آخرين. وكانت هناك مخاوف من أن حياة موظفي الإغاثة في خطر.
واتهمت الحكومة السورية الخوذ البيضاء بأنهم عملاء لأعداء أجانب ويعملون مع مسلحي المعارضة الذين يقاتلون الرئيس بشار الأسد.
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وفي تسجيل مصور مقتضب، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تصرف بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء آخرين.
وأضاف "قبل أيام قليلة تحدث إلي الرئيس ترامب وكذلك رئيس الوزراء الكندي ترودو وآخرون طالبين أن نساعد في إخراج الخوذ البيضاء من سوريا. حياة هؤلاء الأشخاص، الذين أنقذوا أرواحاً، معرضة للخطر الآن. وبالتالي سمحت بنقلهم عبر إسرائيل إلى دول أخرى كبادرة إنسانية مهمة".