قال متحدث باسم الشرطة في جنوب أفريقيا يوم الأحد إن مسلحين قتلوا 11 سائقا لسيارات أجرة لدى عودتهم إلى جوهانسبرغ من جنازة زميل لهم في كوازولو ناتال.
مسلحون يقتلون 11 سائقا لسيارات أجرة أثناء عودتهم من جنازة زميل لهم
مسلحون يقتلون 11 سائقا لسيارات أجرة أثناء عودتهم من جنازة زميل لهم
وكان السائقون، وهم أعضاء في رابطة لسائقي سيارات الأجرة، في حافلة صغيرة عندما هاجمهم مسلحون مجهولون وفتحوا عليهم النار.
وقال غاي نايكر المتحدث باسم شرطة كوازولو ناتال "وقع إطلاق النار حوالي الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت غرينتش) الليلة الماضية. تعرضت المركبة لكمين. سقط 11 قتيلا فيما أصيب أربعة بإصابات خطيرة وهم حاليا في المستشفى".
وأضاف "وقع الكثير من أحداث العنف المتصلة بسيارات الأجرة في المنطقة لكننا ما زلنا نحقق لمعرفة الجناة".
واستئجار الحافلات الصغيرة يشهد إقبالا كبيرا في جنوب أفريقيا وتشيع أعمال العنف بين جماعات تتنافس على الهيمنة على هذا النشاط المربح.
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