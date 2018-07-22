قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم الأحد إن إسرائيل ستعيد فتح المعبر التجاري الرئيسي في قطاع غزة وستوسع رقعة الصيد المخصصة للفلسطينيين قبالة ساحل القطاع المحاصر يوم الثلاثاء إذا صمد الهدوء عبر الحدود.
إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم إذا صمدت التهدئة في غزة
إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم إذا صمدت التهدئة في غزة
وكانت إسرائيل قد أغلقت معبر كرم أبو سالم وقلصت المساحة المخصصة للصيد من 17 كيلومترا إلى 11 كيلومترا في التاسع من يوليو تموز ردا على إطلاق الفلسطينيين طائرات ورقية وبالونات هيليوم حارقة عبر الحدود في إطار احتجاجات على الحدود مستمرة منذ أسابيع.
وتحول التوتر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اشتباكات الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وأربعة فلسطينيين. لكن العنف هدأ أمس السبت بعد أن توسطت مصر والولايات المتحدة في هدنة.
وقال ليبرمان للصحفيين اليوم الأحد "شهدنا أمس ما قد يكون أهدأ يوم منذ 30 مارس" آذار.
وقتل 140 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي في احتجاجات أسبوعية في غزة منذ ذلك الحين. ووصف الجيش الإسرائيلي تصديه للمحتجين بأنه حماية للحدود.
وقال ليبرمان "اذا استمر الوضع اليوم وغدا على ما كان عليه أمس فسنستأنف يوم الثلاثاء الأنشطة المعتادة هنا في كرم أبو سالم (المعبر الحدودي) ونعيد نطاق الصيد إلى ما كان عليه من قبل".
وكرم أبو سالم هو معبر الصادرات والواردات الرئيسي للقطاع الذي يقطنه مليونا نسمة.
وخلال إغلاق المعبر تم السماح بعبور مساعدات إنسانية لكن ليبرمان قال إن حركة مرور الشاحنات عبر المعبر تراجعت إلى 140 شاحنة يوميا مقارنة بنحو ألف أو ألف ومئة شاحنة يوميا في المعتاد.
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