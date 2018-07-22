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فرنسا

نيمار يعد بالفوز بدوري أبطال أوروبا

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نيمار يعد بالفوز بدوري أبطال أوروبا

نيمار
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رويترز
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أعطى النجم البرازيلي نيمار دفعة قوية لمشجعي نادي باريس سان جيرمان بتأكيد إرادته بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

وكانت تسريبات قد تحدثت خلال الأسابيع الماضية، عن إمكانية انتقاله لنادي ريال مدريد، لكن من الواضح أنه ملتزم مع ناديه الحالي.

وخلال تواجده في احدى بطولات كرة القدم الصغيرة في البرازيل يوم 19 يوليو / تموز توقع نيمار موسما كرويا ساخنا في فرنسا.

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وعبر نيمار عن سعادته للعب كرة القدم مرة ثانية، بعد نتائج منتخبه المؤسفة في كأس العالم وعقب خروج البرازيل في الدور ربع النهائي بعد خسارتها أمام بلجيكا.