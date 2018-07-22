أوزيل يعتزل اللعب الدولي بسبب شعوره بالإهانة العنصرية

قال مسعود اوزيل الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2014 مع المانيا والذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب صورته مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الأحد 22 يوليو / تموز إنه اعتزل اللعب الدولي مع المنتخب.

ومن جملة ما قاله في البيان الاعتزالي المكون من ثلاث صفحات نشرها في حسابه على تويتر:"لقد التقيت في شهر مايو / أيار بالرئيس التركي في لندن، خلال حفل خيري، التقينا قبلها عام 2010 في مباراة بين الفريقين التركي والألماني حضرها إردوغان وميريكل في برلين، أعلم أن الصورة التي جمعتني به لاقت انتقادات في الإعلام الألماني، البعض اتهمني بالكذب، لكن الصورة ليس لها أي هدف سياسي"

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وكتب اوزيل: "بحزن بالغ وبعد فترة تفكير طويلة بسبب الأحداث الأخيرة لن ألعب مع المانيا على المستوى الدولي مرة أخرى بسبب شعوري بإهانة عنصرية وعدم احترام".

وأضاف "المعاملة التي تلقيتها من الاتحاد الالماني وآخرين جعلتني لا أرغب في ارتداء قميص المانيا، أشعر أنني غير مرغوب فيه واعتقد أن كل ما حققته منذ مشاركتي الأولى مع المنتخب في 2009 تم نسيانه، الأشخاص أصحاب الخلفية العنصرية لا يجب السماح لهم بالعمل في أكبر اتحاد كرة قدم في العالم يوجد به لاعبون من أصول مزدوجة".