أعرب البابا فرانسيس اليوم الأحد (22 يوليو تموز) عن أسفه وصلى من أجل المهاجرين الذين لاقوا حتفهم في البحر المتوسط.
البابا يأسف على وفاة مهاجرين في البحر المتوسط ويناشد المجتمع الدولي ضمان سلامتهم
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البابا يأسف على وفاة مهاجرين في البحر المتوسط ويناشد المجتمع الدولي ضمان سلامتهم
وقال البابا بعد خطابه الأسبوعي أمام أتباعه في ساحة القديس بطرس إنه صلى من أجل ضحايا السفن المتحطمة في الآونة الأخيرة وناشد المجتمع الدولي منع وقوع مثل هذه المآسي وضمان سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم.
وتتطلع الحكومة الإيطالية الجديدة للحد من عدد المهاجرين الذين تسمح لهم بدخول البلاد وأغلقت موانئها أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، قائلة إنها تحمل عبئا غير عادل داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع طالبي اللجوء.
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