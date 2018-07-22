كرة بوتين تخضع لفحص أمني

كإجراء روتيني اعتيادي، تخضع كرة القدم، التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين في قمة هلسنكي 16 يوليو / تموز لنظيره دونالد ترامب لفحص أمني، تخضع له كل الهدايا المقدمة لرؤساء الولايات المتحدة.
وفي تغريدة لليندسي غراهام، السيناتور عن الحزب الجمهوري، قال:"لو كان الأمر عائد لي، لأخضعت كرة القدم هذه لفحص للكشف عن أجهزة التنصت، ولن أسمح بوجودها في البيت الأبيض".
مدير المخابرات الأمريكية دان كوتس بدوره أكد في مؤتمر أنه على يقين بأن الكرة سيتم فحصها بعناية شديدة.
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ربما لم ينس الأمريكيون ما حصل مع نهاية الحرب العالمية الثاني، عندما قدم أطفال سوفييت هدية للسفير الأمريكي في موسكو، فوضعها في مكتبه مفتخرا بها، دون أن يدري بأنها تحتوي على جهاز تنصت متطور.
وبحسب موقع incyberdefense فإن هذا الجهاز تم اكتشافه بالصدفة من قبل جاسوس بريطاني كان يحاول أن يتجسس على الروس فسمع صوت السفير الأمريكي عن طريق الصدفة.