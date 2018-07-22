السيسي: السلطات المصرية رصدت 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد 22 يوليو / تموز من أن الدول العربية ومن بينها مصر تواجه خطر التفجير من الداخل نتيجة انتشار الشائعات الرامية إلى تقويض الاستقرار.

وقال السيسي، خلال حفل لتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، إن السلطات رصدت 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر.

واُنتخب السيسي رئيسا لمصر بعدما أعلن عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد عام واحد في الحكم إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. ويقول السيسي إنه يسعى لإعادة بناء مصر في أعقاب سنوات من الاضطرابات التي بدأت عام 2011.