بمدينة نورفورك في المملكة المتحدة، نظمت فعاليات بطولة العالم للسرعة. البطولة لا تخص الرياضيين المحترفين أو حتى الهواة وإنما أسرع حلزون. هذه البطولة التي يتم تنظيمها منذ العالم 1960، شارك فيه أكثر من 150 حلزونا.
شاهد: بطولة العالم لسباق الحلزونات
شاهد: بطولة العالم لسباق الحلزونات
وتقام بطولة العالم للحلزونات على طاولة مجهزة بقطعة قماش مبللة، حيث يوضع الحيوان المنافس في وسط دوائر ثلاث ملونة مرسومة على القماش، ثم تعطى إشارة إنطلاق السباق للوصول إلى حافة الدائرة الخارجية.
ويمكن لأي شخص، شابًا أو مسنا المشاركة بحلزونه في بطولة العالم شريطة دفع 20 جنيها وقد يجلب المنافسون الحلزونات الخاصة بهم من حدائقهم واختيار حلزون من "التشكيلة" التي يقترحها المنظمون. ويكافأ الفائز بكأس فضية مملوءة بأوراق الخس.
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ودخلت هذه المنافسة الغريبة موسوعة غينيس للأرقام القياسية في العام 1995، عندما أكمل حلزون اسمه "آرتشي" دورة 13 بوصة (33 سنتيمترًا) في أقل من دقيقتين و20 ثانية.
وخلال هذه النسخة فاز الحلزون هوستا من قرية غريمستون المجاورة باللقب، وقد التقطه صاحبه من حديقته في صباح يوم المنافسة.