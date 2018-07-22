شاهد: سبيس إكس تطلق قمر اتصالات من كيب كنافيرال

أطلق صاروخ من طراز فالكون 9 تابع لشركة سبيس إكس قمرا صناعيا للاتصالات من نوع تيليسات من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا اليوم الأحد 22 يوليو / تموز.
جرى الإطلاق في الساعة 1.50 صباحا بالتوقيت المحلى (0550 بتوقيت غرينتش)، وبعد وضع القمر تلستار 19 فانتاج في المدار، هبطت مركبة سبيس إكس على إحدى سفنها في المحيط الأطلسي.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
لافروف يدعو الولايات المتحدة بالإفراج عن إمرأة متهمة بالتجسس لصالح موسكو
روحاني لترامب: لا تعبث بذيل الأسد
روسيا تسقط طائرتين مسيرتين هاجمتا قاعدة حميميم في سوريا
وخلال بث مباشر للحدث، أمكن سماع موظفي شركة سبيس إكس وهم يهتفون في الخلفية أثناء مراقبة المهمة في هوثورن، بكاليفورنيا، عندما كان الصاروخ يجتاز المراحل الرئيسية للعملية