اليابان تكشف عن تميمة أولمبياد طوكيو 2020

كشفت طوكيو عن اسمي تميمتي اولمبياد 2020 واولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في مراسم أقيمت في العاصمة اليابانية الأحد.

وأطلق على التميمة الأولمبية، وهي شخصية محدبة الأذن ومكونة من مربعات زرقاء، اسم "ميرايتوا" وهو مزيج من كلمتي "ميراي" وتعني المستقبل و"توا" ومعناها الخلود باللغة اليابانية. بينما أطلق اسم "سوميتي" على تميمة اولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي شخصية مكونة من مربعات وردية وترتدي عباءة، اسم سوميتي في إشارة إلى مجموعة من أزهار الكرز تدعى سوميوشينو.

وتم الكشف عن التميمتين في فبراير/ شباط المنصرم لكنهما ظلا بدون اسم حتى يوم الإعلان الرسمي.

وصمم التميمتين المصمم ريو تانيجوتشي، الذي فاز في مسابقة أقيمت في كافة أنحاء البلاد وتحددت نتيجتها عن طريق التلاميذ اليابانيين، وحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الاجمالية.

وحضر المراسم يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لاولمبياد طوكيو 2020 ورئيس الوزراء الياباني السابق.

وأبلغ موري الأطفال الذين احتشدوا في مراسم الاعلان عن اسمي التميمتين "أنتم جزء من الألعاب الاولمبية أيضا.

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"أنتم اخترتم الشخصيتين. كان هناك حوالي خمسة ملايين طالب اختاروا هاتين التميمتين لذا فإن الألعاب الاولمبية ملك للجميع وليس فقط الرياضيين".

وأضاف "نأمل أن يتحد الجميع ونأمل أن نحقق نجاحا كبيرا ومن أجل ذلك سنكون بحاجة لتعاون الجميع".

وفي بلد معروف بولعه بالتمائم، سعى منظمو اولمبياد طوكيو 2020 إلى صنع شخصيات محبوبة من أجل الألعاب وقيل إن الاختيارين يمتلكان قدرات خارقة والقدرة على التنقل بين العالم الرقمي والواقع.

وبعد المراسم ظهرت التميمتان على زورق طاف نهر سوميدا ولوحتا للأطفال على ضفاف النهر مع مرورهما بمعالم طوكيو الشهيرة.

أسعار تذاكر الأولمبياد

كما كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 النقاب عن أسعار التذاكر المحلية التي تتراوح أسعارها ما بين أقل من 18 دولارا إلى 2760 دولارا وهو أعلى سعر لمقعد في حفل الافتتاح. وتبدأ أسعار التذاكر لحضور العديد من المنافسات برقم يحمل دلالة وهو 2020 ينا (17.96 دولار) لكن هذا السعر مخصص للمجموعات أما تذكرة الفرد الواحد فسيكون ثمنها 2500 ين (22.23 دولار).