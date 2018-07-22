أعلنت السلطات أن الشرطة في مدينة لوس انجليس الأمريكية اعتقالها رجلا احتجز رهائن وتحصن داخل أحد متاجر سلسلة تريدر جو السبت منهية بذلك مواجهة استمرت ثلاث ساعات قتل خلالها المسلح امرأة بالرصاص داخل المتجر.
شاهد: الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا مسلحا احتجز رهائن داخل متجر بلوس انجليس
شاهد: الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا مسلحا احتجز رهائن داخل متجر بلوس انجليس
وكانت الشرطة تطارد هذا الرجل بعد الاشتباه بأنه أطلق النار على جدته وعلى امرأة أخرى في منطقة منفصلة من المدينة وقد تحطمت سيارته خارج المتجر حيث تبادل إطلاق النار مع الشرطة قبل أن يدخل المتجر المزدحم.
وقال إريك غارسيتي رئيس البلدية والشرطة في مؤتمر صحفي إن الرجل أصيب بالرصاص في ذراعه وتحدث مع الشرطة عبر الهاتف للتفاوض على استسلامه.
وخرج الرجل البالغ من العمر 28 عاما من المتجر وأحاطت به الشرطة.
وقالت الشرطة على تويتر "أطلق المشتبه به النار على امرأة داخل متجر تريدر جو. وأُعلنت وفاتها في موقع الحادث". ولم يتم الكشف عن هوية هذه المرأة.
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وأظهرت مشاهد تم تصويرها من الجو في محطات تلفزيونية أمريكية خلال المواجهة أشخاصا يفرون من إحدى نوافذ المتجر باستخدام سلم من الحبال وقيام الشرطة بحمل أطفال إلى أماكن آمنة عبر ساحة لانتظار السيارات في حي سيلفر ليك بلوس انجليس.
وبعد مرور أكثر من ساعة على بدء المواجهة ظهر على شاشات التلفزيون بضع رهائن يغادرون المتجر من الباب الأمامي . وقال بعض الذين هربوا إنهم اختبأوا في الأماكن الخاصة بالموظفين في الجزء الخلفي من المتجر.