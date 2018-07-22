مطاردة خيالية تقترب إلى مشاهد أفلام هوليوود قامت بها شرطة كولورادو لجرار"مجنون" في شوارع وسط مدينة دنفر الجمعة .
شاهد: الشرطة تطارد جرارا مجنونا وسط دنفر
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شاهد: الشرطة تطارد جرارا مجنونا وسط دنفر
المطاردة التي استغرقت دقائق صورها حاضرون وتم تداول شريط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وقاد الجرار سيارات الشرطة في شوارع وأرصفة المدينة قبل أن يتوقف بعد ان إصطدامه بسيارة شرطة.
وقالت وسائل الإعلام المحلية أن عملية المطاردة أدت إلى إصابة شرطيين بجروح، وتمكنت الشرطة باستخدام المسدسات الصاعقة والكلاب البوليسية من إلقاء القبض على السائق عقب تحطم مركبته.
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