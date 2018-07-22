من هو منير محجوبي.. أول كاتب دولة في حكومة ماكرون يعلن مثليته

بعد إعلان كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالرقميات منير محجوبي عن مثليته عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتقديمه لشريك حياته عبر صفحات مجلة باريس ماتش، لاقى هذا الإعلام الذي وصف بالجريء استحسان الطبقة السياسية في فرنسا. رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيوا الوزير الفرنسي ذو الأصول المغربية على شجاعته وقالوا إن هذا التصرف سيشجع على تحرير الكلمة.
ولم يسبق وأن أعلن وزير يزاول مهامه عن مثليته ويعد هذا الإعلان سابقة في حكومة إيمانويل ماكرون التي يرأسها إدوارد فيليب.
وشهدت الحياة السياسة الفرنسية تقلد بعض المثليين لمناصب كبيرة في الحكومة على غرار إبن شقيق الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، فريديرك ميتران ااذي شغل منصب وزير الثقافة في حكومة نيكولا ساركوزي وبيرتران دولانوي عمدة باريس السابق.
فمن هو منير محجوبي، كاتب الدولة الفرنسي للرقميات؟
منير محجوبي، السياسي الذي كسر المحظورات
كاتب الدولة الفرنسي للرقميات منير محجوبي، سياسي فرنسي من أصول مغربية، ولد في 1 مارس/ أذار 1984 في باريس، والداه مغربيان من مدينة أفورار بمنطقة بني ملال الواقعة في شمال شرق مراكش. وهاجر الوالدان إلى فرسا في سنوات السبعينيات إذ شغل والده كدهان للبيوت. أما والدته فقد كانت عاملة منزلية.
في سن الـ 16، بدأ منير محجوبي العمل وهو يدرس بدوام جزئي في نادي الإنترنت، حيث أصبح فني الشبكة في مركز الاتصال. ثم أصبح مندوبا في نقابة الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعملCFDT في سن 18، وانضم إلى الحزب الاشتراكي في عام 2009.
تحصل منير محجوبي على شهادة "ماجستير" في القانون من جامعة السوربون بباريس وعلى الماجستير في العلوم المالية من معهد العلوم السياسية في في العام 2010.
بعد إنهاء دراسته، شارك منير محجوبي في تأسيس شركة إكوانوم المختصة في ربط الموردين والمزارعين ومجهزي الأغذية في مجال الصناعات اليدوية والصناعات الصغيرة ببعضهم البعض. وغادر منير محجوبي الشركة بعد سنتين وانخرط في الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، وتولى مسؤولية داخل وكالة تسويق "BETC" الرقمية التابعة لمجموعة "هافاس"، قبل أن يؤسس شركة جديدة عام 2016.
وفي 2016 عينه الرئيس فرانسوا هولاند رئيسا للمجلس الوطني للرقميات، وهو هيكل استشاري يعنى بالتأطير الرقمي.
استقال منير محجوبي من هذا المنصب في يناير/ كانون الثاني 2017 والتحق بحركة إلى الأمام التي أسسها إيمانويل ماكرون، حيث اهتم بحساب المرشح ماكرون على تويتر وكذلك موقعه الرسمي على الإنترنت.
في العالم 2018 تردد إسم منير محجوبي للترشح لقائمة الرئيس الجديد لبلدية باريس خلال الانتخابات البرلمانية التي ستقام في 11 و18 يونيو المقبل.
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