من هو منير محجوبي.. أول كاتب دولة في حكومة ماكرون يعلن مثليته

بعد إعلان كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالرقميات منير محجوبي عن مثليته عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتقديمه لشريك حياته عبر صفحات مجلة باريس ماتش، لاقى هذا الإعلام الذي وصف بالجريء استحسان الطبقة السياسية في فرنسا. رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيوا الوزير الفرنسي ذو الأصول المغربية على شجاعته وقالوا إن هذا التصرف سيشجع على تحرير الكلمة.

ولم يسبق وأن أعلن وزير يزاول مهامه عن مثليته ويعد هذا الإعلان سابقة في حكومة إيمانويل ماكرون التي يرأسها إدوارد فيليب.

وشهدت الحياة السياسة الفرنسية تقلد بعض المثليين لمناصب كبيرة في الحكومة على غرار إبن شقيق الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، فريديرك ميتران ااذي شغل منصب وزير الثقافة في حكومة نيكولا ساركوزي وبيرتران دولانوي عمدة باريس السابق.