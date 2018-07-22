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فرنسا

شاهد: فتاة تمشي على حبل معلق في منطقة مونمارتر التاريخية

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شاهد: فتاة تمشي على حبل معلق في منطقة مونمارتر التاريخية

شاهد: فتاة تمشي على حبل معلق في منطقة مونمارتر التاريخية
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تمكنت فتاة فرنسية من السير على حبل ارتفاعه 35 مترا، في باريس، السبت 21 يوليو / تموز، في حي مونمارتر.

تاتيانا موسيو بونغونغا والتي بدأت السير على الحبال منذ أن كانت في الثامنة من عمرها، أكدت بأن مجازفتها هذه هي مجرد تحضير لعرض أكبر سيستمر لمدة عام.

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