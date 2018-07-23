ذكرت السلطات أن أشخاصا يُشتبه بأنهم من متشددي بوكو حرام قتلوا 18 مزارعا وخطفوا تسع نساء في غرب تشاد في إطار موجة عنف تمتد من نيجيريا المجاورة عبر المنطقة.
مقتل 18 على يد جماعة يشتبه بصلتها ببوكو حرام في تشاد
مقتل 18 على يد جماعة يشتبه بصلتها ببوكو حرام في تشاد
وأبلغ مسؤول محلي يدعى محمد أبالي صالح رويترز بأن المهاجمين اقتحموا قرية مايرون بمنطقة بحيرة تشاد بعد حلول الظلام يوم الخميس الماضي وذبحوا المزارعين.
وقال إن المقاتلين خطفوا تسع نساء لكن واحدة منهم تمكنت من الفرار بعد ذلك.
وأضاف "المزارعون تجاوزوا منطقة حددتها الأجهزة الأمنية خلال بحثهم عن أرض جديدة لزراعتها. ولهذا تعرضوا للهجوم".
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وتقاتل بوكو حرام منذ تسع سنوات لإقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا وشنت غارات عبر الحدود في تشاد والنيجر والكاميرون.
وأودى العنف بحياة ما يربو على 30 ألف شخص وشرد زهاء 2.7 مليون.
وأرسلت تشاد، التي لم تشهد هجمات كثيرة كجاراتها، نحو ألفي جندي إلى النيجر عام 2016 لتعزيز الأمن بعد مقتل 32 جنديا من ذلك البلد خلال هجوم. وانسحبت تلك القوات في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي مما جدد المخاوف بشأن الأمن في المنطقة.