شاهد: سيارات عفا عليها الزمن تغزو شوارع باريس

ملامح من خمسينيات وستينيات وحتى ثلاثينيات القرن الماضي ارتسمت في العاصمة باريس الأحد 22 يوليو / تموز، مئات السيارات القديمة جابت الشوارع، في مهرجان " Traversee de Paris festivale"
700 سيارة ودراجة نارية وشاحنة، أصغرها يبلغ من العمر 30 عاما على الأقل، انتقلت من قلعة فينسين خارج باريس، متوجهة إلى إحدى الحدائق في مدينة مودون المجاورة، حيث سيقام معرضا لهذه السيارات.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
حارس ماكرون المطرود يلغي زفافه بعد اتهامات بالتعدي على متظاهر
حكم بالإعدام على ملكة جمال لقتلها صديقها بـ 25 طعنة
إسرائيل تنقل 800 من جماعة الخوذ البيضاء من سوريا إلى الأردن
أليكس دو غو، جامع سيارات باريسي شارك في الحدث بسيارته الموستنغ والتي تعود إلى العام 1969، قال في تعليقه على هذا التجمع الكبير:"إنه أمر غريب، لم نعتد على رؤية هذا الكم من السيارات القديمة دفعة واحدة".