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ميانمار

صحفي يتهم شرطة ميانمار بتسليمه وثائق "سرية" للايقاع به

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صحفي يتهم شرطة ميانمار بتسليمه وثائق "سرية" للايقاع به

صحفي يتهم شرطة ميانمار بتسليمه وثائق "سرية" للايقاع به
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قال صحفي مسجون في ميانمار أمام محكمة يوم الاثنين إن الوثائق التي وُجهت له على أساسها اتهامات بخرق قانون أسرار الدولة دسها له رجل شرطة قام بتسليمها له دون أن يطلبها من أجل الإيقاع به. وأضاف أن هذا الرجل كذب على المحكمة بشأن ما حدث.

وفي رده على أسئلة الادعاء، أضاف وا لون (32 عاما)، الذي بدأ تقديم أدلته أمام محكمة في شمال يانجون منذ الأسبوع الماضي، أنه التزم بالمعايير الصحفية في تغطيته لمذبحة تعرض لها مسلمو الروهينجا العام الماضي.

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ويحاكم وا لون وزميله في وكالة رويترز كياو سوي أو (28 عاما) بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار في قضية يُنظر إليها على أنها اختبار لحرية الصحافة في ميانمار. ونفى كلاهما أنه مذنب وفي حالة إدانتهما يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وخلال جلسة عقدت يوم الاثنين أكد وا لون مرارا أنه وزميله وقعا ضحية لمكيدة من الشرطة التي سلمتهما وثائق "دون طلب منهما" قبل دقائق من إلقاء القبض عليهما يوم 12 ديسمبر كانون الأول.

وقال وا لون إنه لم يطلع على الوثائق بشكل كامل قبل إلقاء القبض عليه وبالتالي لا يمكنه الحديث عن مضمونها. كما أكد أكثر من مرة عدم انتهاكه لقانون الإعلام في ميانمار.

وقال وا لون للمحكمة "الوثائق التي عُثر عليها بحوزتي أعطاها لي الشرطي ناينج لين لنصب فخ لنا وإلقاء القبض علينا".