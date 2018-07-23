اعتقال رجل بعد هجوم بسكين قرب البرلمان في كندا

قالت وزارة الدفاع الكندية إن رجلا مسلحا بسكين تمّ اعتقاله بعد حادث وقع أثناء مراسم عسكرية قرب البرلمان في العاصمة اوتاوا يوم الاثنين، ولم يصب أحدٌ في الحادث.
وقالت الوزارة في بيان: إن حادثا "يشمل رجلا الذي يحمل سكينا" وقع أثناء مراسم تغيير الحراسة التي يشهدها كثير من السائحين.
وأضاف البيان "جرى تحديد التهديد المحتمل وتحييده. ولم يصب أحد أثناء هذه الواقعة". ولم يخض البيان في التفاصيل.
كما قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إن رجلا جرى اعتقاله بعد الحادث. ولم يدل متحدث باسم الشرطة بمزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إن المشتبه به جرى تسليمه إلى شرطة اوتاوا.
وقالت شرطة اوتاوا إن ليس بوسعها التعليق على الحادث.
ويأتي الحادث بعد ساعات من مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بينهم فتاة صغيرة جراء قيام مسلح بفتح النار بأحد شوارع مدينة تورونتو في شرق كندا وقد عُثر لاحقا على جثة المسلح المشتبه به.
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