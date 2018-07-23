قالت مصادر طبية فلسطينية الاثنين إن صبيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم الدهيشة القريب من مدينة بيت لحم.
مقتل صبي فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
مقتل صبي فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
وقال مصدر طبي في مستشفى بيت جالا الحكومي إن الفتى أركان مزهر وصل إلى المستشفى بعد إمصابته برصاص حي على مستوى الصدر ولم تنجح كل الجهود في إنقاذ حياته.
وذكر سكان في المخيم أن مواجهات اندلعت بين شبان والجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه للمخيم لتنفيذ عمليات اعتقال.
ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي على أحداث مخيم الدهيشة.
وأفادت مصادر محلية ان مواجهات اندلعت عقب اقتحام القوات الاسرائيلية للمخيم وسمع دوي اطلاق النار والغاز المسيل للدموع بشكل كثيف ما ادى الى استشهاد الطفل أركان ثائر مزهر البالغ من العمر 15 عاما واصابة العشرات بحالات اختناق.
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