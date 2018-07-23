أفغانستان ومحاربة الإرهاب من خلال التعليم ومحو الأمية

أفغانستان بلد لا وزارةَ ولا شريحةً اجتماعيةً فيه بمنأى عن الهجمات الانتحارية. التعليم ووسائل الاعلام غير مستثناة أيضاً.

60% من الشعب الافغاني أُمّي. وعددُ أطفاله يقاربُ أربعةَ ملايين. إنهم محرومون من الدراسة. سألت وزير التربية والمعارف ميرويس بَلخي إن كان محوُ الأميةِ يهزِم الإرهاب. رافقناه خلال زيارته لمدرسة في كابول. فهو مصمِّمٌّ على محاربة التطرف والإرهاب عبر نشر التعليم والكتب والاقلام.

في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، شهِدت العاصمة الأفغانية، هجوماً انتحارياً دامياً قتل أكثر من مئة شخص وأصاب ما يزيد عن مئتين وثلاثين آخرين بجروح.

هذا الاعتداء الذي وقع في حي شاهاراهي سيدارات، تبنته حركة طالبان وقع على بعد عشرة أمتار من ثانوية مالالا. مديرتها شفيقة أحمدي فارداك عرضت على الوزير آثار ذلك الهجوم.