إصابة عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار في تورونتو

أشارت مصادر أمنية في كندا إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل بينهم طفل بالرصاص خلال عملية إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية. وأكدت عدة وسائل إعلامية أنّ عملية إطلاق النار استهدفت مواطني المدينة الكندية.
وذكرت مواقع إخبارية أنّ إطلاق النار وقع في "غريك تاون" أي الحي اليوناني بالمدينة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت غرينيتش من هذا الاثنين. ولم ترد تقارير عن مدى خطورة الإصابات التي يعاني منها الضحايا.
وأوضح شهود عيان لمصالح الشرطة التي وصلت على الفور إلى مكان الحادث أنّ رجلاً يرتدى ملابس سوداء قام بإطلاق الرصاص عدة مرات قبل أن ينتحر، وأشار البعض أنّ إلى أنه أطلق أكثر من 20 طلقة نارية.
وسبق وأن شهدت مدينة تورونتو الكندية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في أبريل-نيسان الماضي، جراء حادث دهس وقع عند تقاطع بشارع فينش، شرقي المدينة.
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