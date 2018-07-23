عاجل

عاجل

كندا

إصابة عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار في تورونتو

تقرأ الآن:

إصابة عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار في تورونتو

إصابة عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار في تورونتو
© Copyright :
REUTERS/Chris Helgren
حجم النص Aa Aa

أشارت مصادر أمنية في كندا إلى إصابة عشرة أشخاص على الأقل بينهم طفل بالرصاص خلال عملية إطلاق نار بمدينة تورونتو الكندية. وأكدت عدة وسائل إعلامية أنّ عملية إطلاق النار استهدفت مواطني المدينة الكندية.

وذكرت مواقع إخبارية أنّ إطلاق النار وقع في "غريك تاون" أي الحي اليوناني بالمدينة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت غرينيتش من هذا الاثنين. ولم ترد تقارير عن مدى خطورة الإصابات التي يعاني منها الضحايا.

REUTERS/Chris Helgren

وأوضح شهود عيان لمصالح الشرطة التي وصلت على الفور إلى مكان الحادث أنّ رجلاً يرتدى ملابس سوداء قام بإطلاق الرصاص عدة مرات قبل أن ينتحر، وأشار البعض أنّ إلى أنه أطلق أكثر من 20 طلقة نارية.

وسبق وأن شهدت مدينة تورونتو الكندية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في أبريل-نيسان الماضي، جراء حادث دهس وقع عند تقاطع بشارع فينش، شرقي المدينة.

للمزيد:

15 مصاباً في تفجير مطعم في كندا.. والشرطة تنشر أوصاف المشتبهَين

كندا توجه اتهامات للاجئ صومالي في هجمات إدمونتون

اسم المنتج • Adel Dellal