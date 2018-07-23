مظاهرات لفتح الحدود الجزائرية-المغربية

قام عشرات المواطنين من الجزائر والمغرب بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام المعبر الحدودي الذي يفصل مدينتي مغنية بالجزائر ووجدة بالمغرب للمطالبة بإعادة فتح الحدود بين البلدين. وأوضح المحتجون أنّ العلاقات الكبيرة التي تربط الجزائر بالمغرب تستلزم إعادة فتح الحدود.

وعبّر المواطنون الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية على الجانبين، المغربي والجزائري، من منطقة "زوج بغال" الحدودية، والمسماة من الجانب الجزائري "العقيد لطفي"، عن المأساة التي يعيشونها منذ إغلاق الحدود البرية بين البلدين في العام 1994، حيث فرقت الحدود بين الذين ولدوا في الجزائر وانتقلوا إلى العيش في المغرب، والذين اضطروا إلى عدم رؤية أب أو أمّ أو أخ أو أخت أو عمّ أو خال بسبب البعد الذي فرضته الحدود، بالرغم من قرب المسافات الفاصلة بين الجزائر والمغرب.